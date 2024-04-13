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Evren Barış Yavuz kimdir? Evren Barış Yavuz kaç yaşında, nereli mesleği ne?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazıyla ilgili soruşturma başlattı. Peki, Evren Barış Yavuz kimdir? Evren Barış Yavuz kaç yaşında, nereli mesleği ne?

EVREN BARIŞ YAVUZ KİMDİR?

Sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Evren Barış Yavuz tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma çerçevesinde söz konusu yazıyı kaleme aldığı öne sürülen Yavuz hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Yavuz'u gözaltına aldı.Şüphelinin, söz konusu yazıyı 1 Ocak 2024'te Galata Köprüsü'nde çekilen bir görselle alıntılayıp paylaştığı öğrenildi.Yapılan sorgulamada şüphelinin, "terör örgütü propagandası, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Evren Barış Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Hukuk 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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