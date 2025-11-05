Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı! Yardım çığlıkları mahalleyi inletti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 62 yaşındaki Kadir B. konuşmak için yaklaşık 2 sene önce boşandığı Tayyibe T.'nin Orhaniye Mahallesi'ndeki evine gitti.

EVLENDİĞİNİ ÖĞRENİNCE KABUSU YAŞATTI

60 yaşındaki kadın, evin kapısını açınca eski koca zorla içeri girdi. Konuşma sırasında kadının 3 ay önce evlendiğini öğrenen öfkeli eski koca, kadını darbetmeye başladı. Yere yatırdığı kadının boğazını sıkan şahıs, elindeki bıçakla defalarca yaraladı.

CANINI, ELİNİ ISIRARAK KURTARDI

Kadın ise adamın elini ısırarak kurtulup dışarıya kaçtı. Çığlıklar atan kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler Kadir B.'yi yakalayarak gözaltına alırken, yaralı kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kadir B., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.