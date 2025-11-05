Haberler

Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı! Yardım çığlıkları mahalleyi inletti

Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı! Yardım çığlıkları mahalleyi inletti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 62 yaşındaki şahıs, barışmak için evine gittiği eski eşini 3 ay önce yeniden evlendiğini öğrenince darbedip, bıçakladı. Canını şüphelinin elini ısırarak kurtaran kadının imdadına komşuları yetişti. Ağır yaralanan kadın hastanede tedaviye alınırken, saldırgan eski eş ise tutuklandı.

  • Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kadir B., eski eşi Tayyibe T.'yi bıçakla yaraladı.
  • Tayyibe T., Kadir B.'nin elini ısırarak kaçtı ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Kadir B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 62 yaşındaki Kadir B. konuşmak için yaklaşık 2 sene önce boşandığı Tayyibe T.'nin Orhaniye Mahallesi'ndeki evine gitti.

EVLENDİĞİNİ ÖĞRENİNCE KABUSU YAŞATTI

60 yaşındaki kadın, evin kapısını açınca eski koca zorla içeri girdi. Konuşma sırasında kadının 3 ay önce evlendiğini öğrenen öfkeli eski koca, kadını darbetmeye başladı. Yere yatırdığı kadının boğazını sıkan şahıs, elindeki bıçakla defalarca yaraladı.

Evlendiğini öğrendiği eski eşini bıçakla ağır yaraladı

CANINI, ELİNİ ISIRARAK KURTARDI

Kadın ise adamın elini ısırarak kurtulup dışarıya kaçtı. Çığlıklar atan kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler Kadir B.'yi yakalayarak gözaltına alırken, yaralı kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evlendiğini öğrendiği eski eşini bıçakla ağır yaraladı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kadir B., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Umut Halavart
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Hadim Edin bunlari

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Olayın sizin anlattığınız gibi olmadığını ben okuyunca anlıyorum. Siz anlamıyor musunuz!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Devlet başkanı canlı yayında tacize uğradı! Sessizce yaklaşıp...
Selim İmamoğlu, 772 bin liralık teknenin parasının babasından geldiğini söyledi

Selim İmamoğlu 772 bin TL'lik tekneyi hangi kaynakla aldığını açıkladı
Uzun süredir ortalarda yoklardı! Abdullah Gül ve eşi bakın nerede görüntülendi

Karı-koca bakın nerede görüntülendi
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
Bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 152 hakemden ortak açıklama

Bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 152 hakemden bomba açıklama
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Devlet başkanı canlı yayında tacize uğradı! Sessizce yaklaşıp...
Selim İmamoğlu, 772 bin liralık teknenin parasının babasından geldiğini söyledi

Selim İmamoğlu 772 bin TL'lik tekneyi hangi kaynakla aldığını açıkladı
Chelsea'ye de boyun eğmediler! Karabağ, Devler Ligi'nde destan yazıyor

Karabağ, Devler Ligi'nde destan yazmaya devam ediyor
Pafos'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet! İlk kez kazandılar
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim
İslam Memiş'ten altın fiyatları için 'Yok artık' dedirten öngörü

İslam Memiş'ten altın fiyatları için "Yok artık" dedirten tahmin
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi

Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.