Evini ateşe verdi, babasıyla birlikte mahsur kaldı

Giresun'da sabah saatlerinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, babasıyla birlikte yaşadığı evini ateşe verdi. Yangında mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BİNA SAKİNLERİ MAHSUR KALDI

Yangın sırasında evde kadının yaşlı babasının bulunduğu, olayın ilk anlarında güvenli alana çıkarılamadığı öğrenildi. Alevlerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte binayı duman kaplarken, bazı bina sakinlerinin yoğun duman nedeniyle dairelerinden çıkmakta güçlük çektiği belirtildi.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, içeride mahsur kalanların kurtarıldığı ve olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi.