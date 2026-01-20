Haberler

Evini ateşe verdi, babasıyla birlikte mahsur kaldı

Evini ateşe verdi, babasıyla birlikte mahsur kaldı
Güncelleme:
Giresun'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, babasıyla birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Yangın, sabah saatlerinde Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Yangın sırasında evde bulunan yaşlı baba ve bazı bina sakinleri, yoğun duman nedeniyle güvenli alana çıkmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

  • Giresun'da bir kişi, babasıyla birlikte yaşadığı evini ateşe verdi.
  • Yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
  • Kurtarılan kişiler hastaneye sevk edildi.

BİNA SAKİNLERİ MAHSUR KALDI

Yangın sırasında evde kadının yaşlı babasının bulunduğu, olayın ilk anlarında güvenli alana çıkarılamadığı öğrenildi. Alevlerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte binayı duman kaplarken, bazı bina sakinlerinin yoğun duman nedeniyle dairelerinden çıkmakta güçlük çektiği belirtildi.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, içeride mahsur kalanların kurtarıldığı ve olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gamze Eğri - Yaşam
