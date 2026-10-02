Evinde ölü bulunan halk otobüsü şoförü Sefa Doğan'ın cenazesi otopsiye gönderildi

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Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, halk otobüsü şoförü Sefa Doğan’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde inceleme yaparken, Doğan’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Sefa Doğan’ın vefatıyla ilgili inceleme sürüyor.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu