Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı
ABD’nin Oregon eyaletinde bir şahıs, bir ailenin evine girerek bebeğini kucağında tutan anneye tecavüz etmeye çalıştı. Kadın kendini odaya kilitleyerek kurtulurken, zanlının olaydan önce de çevredeki kadınlara saldırdığı ortaya çıktı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı, hakkında yeni suçlamalar da gündeme geldi.
- Judson Defir, 15 Mart'ta Portland'da bir eve zorla girerek 10 aylık bebeğini kucağında tutan bir kadına tecavüze teşebbüs etti.
- Polis, zanlının aynı gün yakınlardaki bir kilisede bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu ve sokakta iki kadını taciz ettiğini açıkladı.
- Judson Defir'in 25 yıl içinde bir düzineden fazla suç kaydı bulunuyor ve tecavüze teşebbüs ile adam kaçırma suçlamalarıyla tutuklandı.
ABD’nin Oregon eyaletinde bir şahsın bir ailenin evine girerek anneye saldırmaya çalıştığı olay büyük yankı uyandırdı. Polis, zanlının daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunduğunu açıkladı.
EVİ BASIP ÜST KATA KOŞTU
43 yaşındaki Judson Defir’in, 15 Mart’ta Portland’da bir eve gündüz saatlerinde zorla girdiği belirtildi. Şüphelinin içeri girer girmez “Balım ben geldim” diye bağırarak hızla üst kata çıktığı ifade edildi.
BEBEĞİNİ KUCAĞINDA TUTARKEN SALDIRDI
Üst katta 10 aylık bebeğini kucağında tutan anneye saldırdığı öne sürülen Defir’in, kadını yatağa zorlayarak tecavüze teşebbüs ettiği bildirildi. Olay sırasında 3 yaşındaki çocuğun da odada olduğu belirtildi.
Polis raporuna göre zanlı, kadını yüzüstü yatağa bastırırken bebeğin hâlâ annenin kucağında olduğu aktarıldı. Kadın, saldırganı ikna ederek bebeğini beşiğe bırakmayı başardı.
KENDİNİ ODAYA KİLİTLEYİP YARDIM İSTEDİ
Zanlının kısa süreliğine serbest bırakmasının ardından kadın kaçıp başka bir odaya sığındı ve kapıyı kitaplıkla kapatarak yardım çağırdı. Bu sırada bahçede bulunan eşi çığlıkları duyarak eve koştu. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
SALDIRI ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKTI
Polis, zanlının olaydan dakikalar önce yakınlardaki bir kilisede bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu, ardından sokakta yürüyen iki kadını daha taciz ettiğini açıkladı. Defir’in bu olayların ardından eve girdiği belirtildi.
“YANLIŞLIKLA ÇARPTIM” SAVUNMASI
Gözaltına alınan zanlı, suçlamaları reddederek kadına “yanlışlıkla çarptığını” iddia etti. Olay günü uyuşturucu kullandığını ve kilisede kahvaltıya gittiğini söylediği aktarıldı.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR
Defir’in geçmişte de birçok kez gözaltına alındığı, saldırı ve alkollü araç kullanma gibi suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin 25 yıl içinde bir düzineden fazla suç kaydı olduğu belirtildi.
Zanlı, aynı gün içinde yakalanarak tecavüze teşebbüs ve adam kaçırma suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü ve yeni suçlamaların da gündeme gelebileceği bildirildi.