Evde Tek Başına 2 filmi oyuncuları kim? Evde Tek Başına 2 filmi konusu, oyuncuları ve Evde Tek Başına özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Evde Tek Başına filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Evde Tek Başına filmini izleyecek olanların merak ettiği Evde Tek Başına konusu nedir, Evde Tek Başına oyuncuları kimler ve Evde Tek Başına özeti gibi konuları inceliyoruz.

EVDE TEK BAŞINA 2FİLMİ KONUSU NEDİR?

MacAllister ailesi Noel tatili için bu kez Miami'ye gitmeyi planlamaktadır. Havalalanında Kevin ailesinden ayrılır ve yanlışlıkla New York'a giden uçağa biner. Şehre geldiğinde Kevin yine başının çaresine bakacaktır. Babasının kredi kartı ile kendisine güzel bir süit kiralayan Kevin oyuncakçı Duncan ile iyi arkadaş olur.

Bu sırada Kevin'in daha önce alt ettiği hırsızlar Marv ve Harry hapisten kaçmışlardır. New York sokaklarında hırsızlarla karşılaşan ve onlardan kaçmayı başaran Kevin, Harry ve Marv'ın hain planını öğrenir. İkili bu sefer Duncan'ın oyuncakçı dükkanı soymayı düşünmektedirler. Ancak karşılarında yine Kevin'i ve onun çılgın savunma yöntemlerini bulacaklardır.

Yönetmen: Chris Columbus

Senaryo: John Hughes

Oyuncular: John Heard, Catherine O'Hara, Daniel Stern, Joe Pesci, Macaulay Culkin

Filmin Türü: Macera, Komedi,

Orijinal Adı: Home Alone 2: Lost in New York

Yapımcı Firma: Twentieth Century-Fox Film Corporation

Yapım Yılı: 1992

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 120 dk.