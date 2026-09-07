EV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda MVP Ödülü Sahibini Buldu

CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda MVP Ödülü Sahibini Buldu: Finalin En Değerli Oyuncusu Ödülünü CEV Başkanı ve Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı’ndan Aldı

Avrupa kadın voleybolunun önde gelen organizasyonu CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı, Türkiye ile İtalya’yı karşı karşıya getiren final mücadelesiyle sona erdi. Finalin ardından turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Melissa Vargas, ödülünü CEV Başkanı Roko Sikiric ve Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin’in elinden aldı.

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Türk voleybolunun son yıllarda ortaya koyduğu başarıların bir kez daha şampiyonlukla taçlanmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Trendyol olarak uzun süredir Türk voleybolunun yanında yer alıyor, milli takımlarımızdan altyapıya kadar uzanan desteğimizi büyütmeye devam ediyoruz. CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın isim sponsoru olarak bu heyecana ortak olmak bizim için ayrıca gurur verici. Filenin Sultanları’nı bu tarihi başarıları için yürekten tebrik ediyor, bize bu büyük mutluluğu yaşatan tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz.”

Trendyol’dan Voleybola Uzun Soluklu Destek

2022 yılından bu yana Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olan Trendyol, Türk voleyboluna verdiği desteği bu yıl CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın isim sponsorluğuyla uluslararası arenaya taşıdı. Trendyol, milli takımlara verdiği desteğin yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle yürütülen Fabrika Voleybol Okulları aracılığıyla çocukların erken yaşta sporla buluşmasına ve altyapının güçlenmesine katkı sağlıyor. Trendyol böylece voleybola yönelik desteğini altyapıdan milli takımlara, Türkiye’den EuroVolley gibi önde gelen uluslararası organizasyonlara uzanan bütüncül bir yaklaşımla sürdürüyor.