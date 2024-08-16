Etna Yanardağı patladı mı, Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede?

Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son haftalarda gözlenen volkanik hareketliliğe dün akşam yenisi eklendi. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonundan yapılan açıklamaya göre, yanardağ dün akşam saatlerinde kül ve lav püskürtmeye başladı ve gece yarısı bu faaliyeti durdu. Etna yanardağı patladı mı, Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede?

ETNA YANARDAĞI PATLADI MI?

İtalya'nın güneyindeki Etna yanardağ, yeniden kül ve lav püskürttü. Yanardağa yakın konumdaki Katanya Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son haftalarda gözlenen volkanik hareketlili devam ediyor.

Akşam saatlerinde dev bir patlama yaşanan yanardağın ortaya koyduğu görüntü gündeme oturdu.

Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki yanardağın püskürttüğü küller, yaklaşık 9 buçuk kilometre yüksekliğe ulaştı.

Yanardağın yoğun bir şekilde gökyüzüne kül püskürtmesi hava ulaşımını da sekteye uğrattı. Yanardağ yakınındaki uçuşlar iptal edildi.

Son haftalarda kül, lav püskürtme, lav akışı ve sarsıntılar gibi volkanik faaliyetlerin sıkça gözlendiği Etna Yanardağı, Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı özelliğini taşıyor.