Esra Tokelli kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Tokelli kaç yaşında, nereli? Esra Tokelli biyografisi!

Esra Tokelli, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Masterchef All Star Şampiyonu Esra Tokelli kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Esra Tokelli kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında, nereli? Esra Tokelli biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Esra Tokelli kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında, nereli? Esra Tokelli biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ESRA TOKELLİ KİMDİR?

Esra Tokelli, MasterChef 2020 sezonunda izleyicilerin dikkatini çeken bir yarışmacı olarak ön plana çıktı. İstanbul doğumlu olan ve 1979 yılında dünyaya gelen Tokelli, yarışmada sergilediği yetenekli mutfak performansıyla tanındı. Ayrıca, Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına katılarak birinci oldu.

Yemek yapma tutkusunu ve büyük bir kısmını mutfakta geçirmeyi seven Esra Tokelli, MasterChef'e bu tutkusunu daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla katıldığını belirtti. MasterChef yolculuğunun ardından kendi restoranını açan ve lezzetlerini sosyal medya üzerinden paylaşan Tokelli, mutfak kariyerine yarışma sonrasında da devam etti.

Esra Tokelli, MasterChef All Star 2023 yarışmasında gösterdiği performansla şampiyon unvanını elde etti, izleyicilerin beğenisini kazandı.