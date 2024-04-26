ESRA EROL'DA çocuk gelin skandalı nedir? Esra Erol son bölümde ne oldu, olay ne?

Urfa'dan gelen anne, 14 yaşındaki kızının kaçırıldığını söyleyerek Esra Erol'da programında yardım istedi. Kızları için kayıp başvurusunda bulunan ailenin, çocuklarını 100 bin TL başlık parası karşılığında akrabalarına verdiği ortaya çıktı. Peki, Esra Erol'da çocuk gelin skandalı nedir? Esra Erol son bölümde ne oldu, olay ne?

OLAY NEDİR?

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bir çocuk gelin skandalı ortaya çıkarıldı. 14 yaşındaki kızı Berfin'in kuzeni Cuma tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Songül, canlı yayında yardım istedi. Ancak kayıp diye aranan çocuğun bir aileye gelin olarak başlık parasıyla verildiği ortaya çıktı.

ESRA EROL ÇOCUK GELİN SKANDALI NE?