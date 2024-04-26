ESRA EROL'DA çocuk gelin skandalı nedir? Esra Erol son bölümde ne oldu, olay ne?
Öne çıkan televizyon programlarından Esra Erol'da son bölümde çocuk gelin skandalı yaşandı. Programın detayları ve yaşanan olaylar merak konusu oldu. Esra Erol ve ekibi bu konu hakkında ne dedi, skandalın perde arkası neler? İşte son bölümde yaşananlar ve olayın detayları...
Urfa'dan gelen anne, 14 yaşındaki kızının kaçırıldığını söyleyerek Esra Erol'da programında yardım istedi. Kızları için kayıp başvurusunda bulunan ailenin, çocuklarını 100 bin TL başlık parası karşılığında akrabalarına verdiği ortaya çıktı. Peki, Esra Erol'da çocuk gelin skandalı nedir? Esra Erol son bölümde ne oldu, olay ne?
OLAY NEDİR?
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bir çocuk gelin skandalı ortaya çıkarıldı. 14 yaşındaki kızı Berfin'in kuzeni Cuma tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Songül, canlı yayında yardım istedi. Ancak kayıp diye aranan çocuğun bir aileye gelin olarak başlık parasıyla verildiği ortaya çıktı.
ESRA EROL ÇOCUK GELİN SKANDALI NE?
Yayına katılan Cuma'nın amcası, Songül ve eşinin kızları Berfin'i 100 bin TL başlık parası karşılığı sattığını söyledi. İki aile arasında arabuluculuk yapan Ali Bey, canlı yayında yaptığı açıklamada "İki aile birbirine düşman olmuştu ben onları bir araya getirdim. Bana Berfin'in 18 yaşından büyük olduğunu söylemişlerdi gerçek yaşını yayında öğrendim. Berfin'in ailesine barışma karşılığında 98 bin TL yatırdık" dedi. Ailelerin barıştırılma görüntüsü ve Berfin'in ailesine atılan 98 bin TL'lik başlık parasının dekontu da yayınlandı.