Ünlü televizyon programı Esra Erol'da, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun durumu son bölümde izleyicileri derinden etkiledi. Programda, genç kızın hayatındaki zorluklar ve yaşadığı olaylar geniş bir tartışma başlattı. Kız çocuğunun karşılaştığı sorunlar, izleyiciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi ve sosyal medyada da yankı buldu. Peki, Esra Erol'da 13 yaşındaki kız çocuğuna ne oldu?

ESRA EROL'DA 13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA NE OLDU?

Esra Erol'da programına kızını aramaya gelen Aynur Hanım'ın kızı, programda bulunarak devlet korumasına alındı. 13 yaşındaki kızın Sedatcan Göçer isimli şahıs tarafından tacize maruz kaldığı ortaya çıktı.

Ailenin başlık parasıyla kızını gelin vereceği iddiaları gündeme geldi.