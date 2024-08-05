Başarılı oyuncu Esra Bilgiç'in kim olduğu merak ediliyor. Esra Bilgiç, Türk televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden biridir. Esra Bilgiç, ilk büyük çıkışını "Diriliş: Ertuğrul" dizisindeki Halime Hatun rolü ile yakalamıştır. Bu dizi, ona geniş bir hayran kitlesi kazandırmış ve oyunculuk yeteneklerini geniş kitlelere tanıtmıştır. Peki, Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç kaç yaşında, nereli? Esra Bilgiç'in yeni sevgilisi kim?

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992'de Ankara'da doğdu. 2014 yılında, TRT 1'de yayınlanan Türk tarihi macera dizisi Diriliş: Ertuğrul'da Engin Düzyatan ve Hülya Darcan ile birlikte televizyona adım attı . Dizinin hikayesi , Osmanlı hanedanının kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Bey'in hayatı etrafında dönüyor. Bilgiç, Osman Bey'in annesi Halime Hatun rolünü oynadı , ancak yeni sezondaki değişiklikler nedeniyle 2018'de diziden ayrıldı.

Ayrıca Tolgahan Sayışman ve Hazal Subaşı ile birlikte Bir Umut Yeter filminde rol aldı . Bilgiç, 2020 yılında İsmail Filiz ile birlikte Türk filmi Adanış Kutsal Kavga'da başrol oynadı . Murat Yıldırım ile birlikte Türk suç-drama televizyon dizisi Ramo'da kadın başrol oyuncusudur. Bilgiç, Türkiye dışında Pakistan'da geniş bir popülerlik kazandı ve 2020 yılında Pakistan kriket takımı Peshawar Zalmi , tüketici elektroniği şirketi QMobile ve mobil ağ sağlayıcısı Jazz'ın marka elçisi oldu.

Eylül 2021'den Şubat 2022'ye kadar, oyuncu Uğur Güneş ile dönem dizisi Kanunsuz Topraklar'da başrolü paylaştı . Dizi, düşük reytingler nedeniyle 16 bölüm sonra yayından kaldırıldı.

ESRA BİLGİÇ İLE FARUK SABANCI SEVGİLİ Mİ?

Baş başa akşam yemeği yiyen ikili, basın mensuplarını karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı. Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, aşk soruları karşısında sessiz kalırken sadece "Yemek yedik arkadaşlar, iyi akşamlar" demekle yetindi.