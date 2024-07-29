Eşofman nasıl yazılır? TDK'ya göre eşofman mı eşoftman mı? Eşofman doğru yazılışı
Eşofman nasıl yazılır TDK? Eşofman kelimesinin doğru yazılışı hakkında sıkça karşılaşılan bir sorun gündeme geldi. TDK'ya göre eşofman mı, yoksa eşoftman mı doğru? İşte, Türk Dil Kurumu'na göre 'eşofman' kelimesinin doğru yazılışı ve detaylar.
Eşofman nasıl yazılır? Eşofman kelimesinin doğru yazılışı hakkında sıkça karşılaşılan bir sorun gündeme geldi. TDK'ya göre eşofman mı, yoksa eşoftman mı doğru? İşte, Türk Dil Kurumu'na göre 'eşofman' kelimesinin doğru yazılışı ve detaylar haberimizde...
EŞOFMAN NASIL YAZILIR?
Eşofman kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı "eşofman"dır. Eşoftman, yanlış bir kullanımdır.
Eşofman: Yanlış
Eşoftman: Doğru
EŞOFMAN DOĞRU YAZILIŞI
Eşofman kelimesinin doğru yazılışı: Eşofman
isim, Fransızca échauffement
Eşofman: Genellikle spor çalışmalarında giyilen, pamuklu veya sentetik kumaştan, iki parçalı giysi.