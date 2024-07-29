Eşofman nasıl yazılır? TDK'ya göre eşofman mı eşoftman mı? Eşofman doğru yazılışı

Eşofman nasıl yazılır? Eşofman kelimesinin doğru yazılışı hakkında sıkça karşılaşılan bir sorun gündeme geldi. TDK'ya göre eşofman mı, yoksa eşoftman mı doğru? İşte, Türk Dil Kurumu'na göre 'eşofman' kelimesinin doğru yazılışı ve detaylar haberimizde...

EŞOFMAN NASIL YAZILIR?

Eşofman kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı "eşofman"dır. Eşoftman, yanlış bir kullanımdır.

Eşofman: Yanlış

Eşoftman: Doğru

EŞOFMAN DOĞRU YAZILIŞI

Eşofman kelimesinin doğru yazılışı: Eşofman

isim, Fransızca échauffement

Eşofman: Genellikle spor çalışmalarında giyilen, pamuklu veya sentetik kumaştan, iki parçalı giysi.