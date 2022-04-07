Eslem isminin anlamı nedir? Eslem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu, hangi surelerde? TDK'ya göre Eslem anlamı nedir? Eslem ne demek, hangi dilde?

Eslem isminin anlamı ve kökeni merak ediliyor. Eslem isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Eslem ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Eslem ismini vermek isteyenler Eslem'in anlamını merak ediyor. Eslem ismi nedir? Eslem ismi ne demektir? Eslem ne anlama geliyor? Eslem ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Eslem ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...

ESLEM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Eslem Arapça kökenli bir isimdir ve manası "çok selametli erkek/kadın" demektir.

Eslem isminin anlamı Allah'a teslim olan kişi, çok değerli kişi vb. anlamlarına gelmektedir. Eslem isminin diğer anlamlarından bazıları ise "hayırlı işler yapan kimse, birlik ve beraberlik getiren kimse" vb. demektir. Eslem ismi dürüstlüğü, hayrı, değeri, selameti temsil etmektedir. Eslem isminin birçok anlamı bulunuyor.

ESLEM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Eslem isminin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:

- Çok selametli olan

- Daha sağlam

- En selametli

- Hayırlı kişi

- Dürüst

- Çok değerli olan

Eslem ismi hem erkek hem kız çocuklarına takılan bir isimdir. Fakat ülkemizde genellikle kız çocuklarına takılan bir isim olarak biliniyor.

ESLEM İSMİ TOPLAM KAÇ KİŞİDE VAR?

Son yapılan sayımlara göre ülkemizde 30-40 binden fazla Eslem isminde kişi vardır.

ESLEM KIZ İSMİ Mİ ERKEK İSMİ Mİ?

Eslem genellikle kız çocuklarına takılan bir isimdir. Fakat bazı kaynaklara göre Eslem ismi hem erkek hem kız ismi olarak geçiyor. Dünyada genelde erkek ismi olarak kullanıldığı biliniyor. Fakat ülkemizde daha çok kızlara verilen bir isim olarak bilinmektedir.

ESLEM İSMİNİN KÖKENİ NEDİR? ESLEM HANGİ DİLDE, NEYCE?

Eslem ismi Arapça kökenlidir.

ESLEM İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU? HANGİ SUREDE?

Eslem ismi Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerde geçmektedir. Eslem ismi Kur'an'da Bakara Suresi, Saffat Suresi, Nisa Suresi'nde geçmektedir. Eslem isminin geçtiği ayetler:

- Bakara Suresi 131. ayet

- Saffat Suresi 103. ayet

- Nisa Suresi 125. ayet

ESLEM TDK'YA GÖRE NE DEMEK, ANLAMI VAR MI?

TDK'ya göre Eslem kelimesinin anlamı bulunmamaktadır. TDK sözlükte Eslem kelimesi yer almıyor.

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