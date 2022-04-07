Eslem isminin anlamı nedir? Eslem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu, hangi surelerde? TDK'ya göre Eslem anlamı nedir? Eslem ne demek, hangi dilde?
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Anlamı merak edilen isimlerin başında Eslem geliyor. İsmi Eslem olanlar ise Eslem isminin anlamı nedir? Eslem ne demek? Eslem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Eslem anlamı ne? araştırması yapıyor. Peki, Eslem ismi manası nedir? Eslem ne anlama geliyor? Eslem ne demektir? Eslem ismi Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde geçiyor mu? Çocuğumuza Eslem ismi takabilir miyiz? Eslem ismi anlamı olumlu mudur? İşte bilgiler...
Eslem isminin anlamı ve kökeni merak ediliyor. Eslem isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Eslem ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Eslem ismini vermek isteyenler Eslem'in anlamını merak ediyor. Eslem ismi nedir? Eslem ismi ne demektir? Eslem ne anlama geliyor? Eslem ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Eslem ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...
Eslem Arapça kökenli bir isimdir ve manası "çok selametli erkek/kadın" demektir.
Eslem isminin anlamı Allah'a teslim olan kişi, çok değerli kişi vb. anlamlarına gelmektedir. Eslem isminin diğer anlamlarından bazıları ise "hayırlı işler yapan kimse, birlik ve beraberlik getiren kimse" vb. demektir. Eslem ismi dürüstlüğü, hayrı, değeri, selameti temsil etmektedir. Eslem isminin birçok anlamı bulunuyor.
Eslem isminin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:
- - Çok selametli olan
- - Daha sağlam
- - En selametli
- - Hayırlı kişi
- - Dürüst
- - Çok değerli olan
Eslem ismi hem erkek hem kız çocuklarına takılan bir isimdir. Fakat ülkemizde genellikle kız çocuklarına takılan bir isim olarak biliniyor.
Son yapılan sayımlara göre ülkemizde 30-40 binden fazla Eslem isminde kişi vardır.
Eslem genellikle kız çocuklarına takılan bir isimdir. Fakat bazı kaynaklara göre Eslem ismi hem erkek hem kız ismi olarak geçiyor. Dünyada genelde erkek ismi olarak kullanıldığı biliniyor. Fakat ülkemizde daha çok kızlara verilen bir isim olarak bilinmektedir.
Eslem ismi Arapça kökenlidir.
Eslem ismi Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerde geçmektedir. Eslem ismi Kur'an'da Bakara Suresi, Saffat Suresi, Nisa Suresi'nde geçmektedir. Eslem isminin geçtiği ayetler:
- - Bakara Suresi 131. ayet
- - Saffat Suresi 103. ayet
- - Nisa Suresi 125. ayet
TDK'ya göre Eslem kelimesinin anlamı bulunmamaktadır. TDK sözlükte Eslem kelimesi yer almıyor.