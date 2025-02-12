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Eskişehir patlama seni ne, Eskişehir'de patlama mı oldu 12 Şubat Perşembe (SONİC PATLAMA)?

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Eskişehir'de yarın 10.00-17.00 saatleri arasında ses üstü test uçuşu gerçekleştirileceği ve sonic patlama sesi duyulabileceği açıklandı. Eskişehir patlama seni ne, Eskişehir'de patlama mı oldu?

Konya'da geçtiğimiz günlerde duyulan bir patlama sesi şehirde büyük panik havası yaratmış ve yetkililer tarafından yapılan açıklamada sesin eğitim uçuşu yapan uçaktan kaynaklı sonic patlama sonucu oluştuğu belirtilmişti. Eskişehir patlama seni ne, Eskişehir'de patlama mı oldu?

ESKİŞEHİR PATLAMA SENİ NE?

Konya'nın ardından bu kez Eskişehir Valiliği, duyulması muhtemel ses için duyuruyu erkenden resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımladı.

Eskişehir patlama seni ne, Eskişehir'de patlama mı oldu 12 Şubat Perşembe (SONİC PATLAMA)?

"SONIC PATLAMA SESİ DUYULABİLİR"

Açıklamada, 12 Şubat 2025 tarihinde 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 10.00-17.00 saatleri arasında ses üstü test uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca, sonic patlama sesi duyulabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Eskişehir patlama seni ne, Eskişehir'de patlama mı oldu 12 Şubat Perşembe (SONİC PATLAMA)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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