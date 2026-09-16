Eskişehir'de 4 özel gereksinimli genç iş hayatına katıldı

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda yürütülen Kapsayıcı İstihdam Projesi kapsamında, Engelsiz İş Atölyesi'nde eğitim alan 4 özel gereksinimli birey iş hayatına katıldı. Atölye, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Özel Gereksinimliler Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alıyor.

Eğitim alan 10 gençten 3'ü Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belkent A. Ş. bünyesindeki Akvaryum Kafe'de, 1'i ise proje kapsamında iş birliği yapılan başka bir firmada istihdam edildi.

Kaynak: Haber Merkezi