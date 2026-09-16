Haberler

Eskişehir'de 4 özel gereksinimli genç iş hayatına katıldı

Eskişehir'de 4 özel gereksinimli genç iş hayatına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valiliği koordinasyonundaki Kapsayıcı İstihdam Projesi kapsamında Engelsiz İş Atölyesi'nde eğitim alan 4 özel gereksinimli birey çalışma hayatına başladı.

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda yürütülen Kapsayıcı İstihdam Projesi kapsamında, Engelsiz İş Atölyesi'nde eğitim alan 4 özel gereksinimli birey iş hayatına katıldı. Atölye, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Özel Gereksinimliler Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alıyor.

Eğitim alan 10 gençten 3'ü Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belkent A. Ş. bünyesindeki Akvaryum Kafe'de, 1'i ise proje kapsamında iş birliği yapılan başka bir firmada istihdam edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda

Yine göğsümüzü kabarttı: Çılgın Türk Arda
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 17 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 17 kişi suçüstü yakalandı
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü

JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
Motor sesleri İstanbul'da yeniden yükselecek! Formula 1'in tarihi belli oldu

Sıkı durun! Formula 1'de beklenen Türkiye kararı çıktı

Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak

Zam üstüne zam! Fiyat bu gece 3 haneyi görecek
İmamoğlu'nun da yargılandığı CHP kurultay ceza davası ertelendi

İmamoğlu'nun da yargılandığı CHP kurultay ceza davası ertelendi
Salah maske taksa da kurtulamadı

Maske taksa da kurtulamadı!

Suudi Arabistan Mekke’ye İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı, Husiler iddiayı yalanladı

Mekke'ye İHA saldırısı iddiası! Husiler: Bayat bir yalan