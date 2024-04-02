Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Eskişehir'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Eskişehir Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart Eskişehir Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. Sandıkların açılmasıyla birlikte, Eskişehir Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden %51,03 oy alarak üstünlük sağlayan CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce belediye başkanı seçildi. Peki, Zeydan Karalar kimdir?

ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yerel Seçim sonuçları, 31 Mart Pazar günü saat 17:00'de sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Eskişehir Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce %51,03 oy alarak rakiplerinden üstünlük sağlayarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

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ESKİŞEHİR'DE YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

2024 Yerel seçim sonuçları açıklanmasının ardından, Eskişehir Belediye Başkanı CHP'nin adayı %51,03 oy alarak Ayşe Ünlüce oldu.