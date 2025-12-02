Haberler

Seçil Erzan mahkemede "Annemi bir daha göremeyecek miyim?" diye sordu

Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu
Güncelleme:
Aralarında Fatih Terim ve Arda Turan'ın da bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan, 102 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Erzan'ın tahliye ve ev hapsi talepleri mahkeme tarafından reddedilirken, "Ben annemi bir daha göremeyecek miyim" sözleri duruşmaya damga vurdu. Karar açıklanırken ayakta durmakta zorlandığı görülen Seçil Erzan uzun süre gözyaşlarını tutamadı.

Türkiye'nin son yıllardaki en kapsamlı dolandırıcılık dosyalarından biri olan "yüksek karlı fon" davasında karar çıktı. Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 41 kişiyi milyonlarca lira dolandırmakla suçlanan eski banka müdürü Seçil Erzan, mahkeme kararı açıklanmadan önce gözyaşları içinde tahliye ve ev hapsi talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti ve Erzan'a 102 yıl hapis cezası verdi. Erzan'ın mahkemedeki son sözleri ise duruşmaya damga vurdu.

MAHKEME SALONUNDA GÖZYAŞLARI

İstanbul'da görülen "yüksek karlı gizli fon" davasında mahkeme, sanık Seçil Erzan'ın son sözlerini aldı. Karar açıklanmadan önce ev hapsi talebinde bulunan Erzan, "Ben annemi bir daha göremeyecek miyim? Ev hapsinde olsam kaçmam. Kaçacak olsam çoktan kaçardım. Tahliyemi istiyorum, hakkaniyetli davranmanız için yalvarıyorum." diyerek ağladı.

Erzan, savunmasında bir "sarmalın içine düştüğünü" öne sürerek kimseyi aldatma amacı gütmediğini iddia etti.

41 KİŞİYİ DOLANDIRDIĞI İDDİASIYLA 102 YIL HAPİS

Mahkeme, Seçil Erzan'ın 41 kişiyi yüksek karlı fon vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle toplam 102 yıl hapis cezasına hükmetti.

Dava kapsamında yargılanan eski DenizBank yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise beraat etti. Mahkeme, yöneticiler hakkında suç unsuru bulunmadığına hükmetti.

AĞLAYARAK AYRILDI

Kararın açıklanmasının ardından ayakta durmakta zorlandığı görülen Seçil Erzan uzun süre gözyaşlarını tutamadı. Erzan mahkeme salonu dışına çıkarılırken de ağlamayı sürdürdü.

Yorumlar (4)

Volan k:

Bire 20-30 katı kazanmak için paralarını sana getiren aç gözlülerin hiçmi suçu yok?

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Kiliç Yurtsever:

Darısı,hırsız imamoglunun başına,adam hem hırsız hemde ajan,milletin mahremi olan nüfus kayıtlarını emperyalistlere servis etmiş İnşallah bunada hiçolmassa 65 yıl versinlerde, dünyanın kaç köşe olduğunu görsün

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
yusuf safran:

Garibanı dolandırsa hiç ceza almazdı

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
İbrahim BAL:

3 sene sonra tahliye

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
