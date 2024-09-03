Eşini ziyarete giden Dilan Polat'ın yaptığı kombinin fiyatı ortaya çıktı

Kara para aklama suçlamasıyla dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi, yarın hakim karşısına çıkacak. İki hafta önce tahliye edilen Dilan Polat, duruşma öncesinde eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. Hiçbir açıklama yapmayan Polat'ın kıyafetleri de dikkat çekti.

AYAKKABI VE GÖZLÜĞÜN FİYATINA DİKKAT

Kayınvalide Şükran Polat, kızı, oğlu ve görümcesi Kübra Mert ile Çorlu Cezaevine giden Dilan Polat, eşiyle görüştükten sonra korumalar eşliğinde cezaevinden çıktı. Aracına binerken tek kelime dahi etmeyen Dilan Polat'ın kombini de gündem oldu. Cezaevinde kaldığı sürece oldukça zayıflayan Dilan Polat, siyah bluz ve düz bir pantolon giydi. Polat'ın taktığı siyah güneş gözlüğünün 11 bin, ayakkabısının ise 30 bin TL olduğu öğrenildi.

YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık yarın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.