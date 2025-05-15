Esila Ayık davası bugün! Esila Ayık neden tutuklandı?

"Esila Ayık neden tutuklandı?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Esila Ayık'ın tutuklanma nedeni, 8 Nisan'da Kadıköy'de düzenlenen bir protestoda taşıdığı dövizde yer alan ifadeler olarak gösterildi. "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Esila Ayık, kısa süre içinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Esila Ayık neden tutuklandı?

ESİLA AYIK NEDEN TUTUKLANDI?

8 Nisan'da Kadıköy'de düzenlenen bir protestoda taşıdığı dövizde yer alan ifadeler olarak gösterildi. "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Esila Ayık, kısa süre içinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESİLA AYIK DAVASI BUGÜN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istendi. Ayık'ın ilk duruşması yarın 09.00'da Kartal Anadolu 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Ayık'ın arkadaşları, "Herkesi desteğe bekliyoruz. Esila yarın aramızda olacak. Yanımızda olun" dedi. Anne Baba Dayanışma Ağı da duruşmaya çağrı yaptı. Çağrıda şu ifadeler kullanıldı: "Esila için, hala tutuklu çocuklarımız için 09.00'da Anadolu (Kartal) 77. AsCM'de görülecek duruşma için çocuklarımızın yanındayız. Anayasal ve demokratik haklarını kullanan tüm çocuklarımız serbest bırakılsın."

ESİLA AYIK KİMDİR?

Esila Ayık, Gent Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde fotoğrafçılık eğitimi görüyor ve sadece kısa süreliğine Türkiye'ye gelmişti. Ancak gelişinin ardından katıldığı protesto, onun tutuklanmasına neden oldu. Bu durum, eğitim hayatının da sekteye uğramasına yol açtı.

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Esila Ayık, kronik kalp ve böbrek hastası. İstanbul Tabip Odası tarafından verilen "cezaevinde kalamaz" raporuna rağmen, tutukluluğu devam ediyor. Kötüleşen sağlık durumu nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Esila Ayık, tedavi sürecinde yeniden cezaevine gönderildi.