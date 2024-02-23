Eşi ve iki kızını öldüren adam kim? Suat Güney tutuklandı mı? Olay ne zaman oldu?

Eşi ve iki kızını öldüren adam kim? Tutuklandı mı? Olay ne zaman oldu? Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahahallesi'nde Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha Güney Mine Güney'i silahla vurarak öldürdü.

DİNİ NİKAHLI EŞİNİ VE İKİ KIZINI ÖLDÜREN ADAM KİM? KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Mİ?

Ümraniye'de Suat Güney, dini nikahlı eşi kadın ve 2 kızını silahla vurarak öldürdü. Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahahallesi'nde bulunan sitede meydana gelen olayda; Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha Güney (31) Mine Güney (30) 'i silahla vurarak öldürdü.

SUAT GÜNEY TUTUKLANDI MI?

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Suat Güney'in olaydan sonra kaçtığı öğrenilirken polisin çalışması sürüyor.