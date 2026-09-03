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Esenyurt'ta sitede yangın paniği: Baba ve oğlu camın önüne çıkarak kurtarılmayı bekledi

Esenyurt'ta sitede yangın paniği: Baba ve oğlu camın önüne çıkarak kurtarılmayı bekledi Haber Videosunu İzle
Esenyurt'ta sitede yangın paniği: Baba ve oğlu camın önüne çıkarak kurtarılmayı bekledi
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İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında başlayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman tüm binayı sardı. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 42 kişi dumandan etkilendi. Baba ve oğlunun, camın önüne çıkarak kurtarılmayı beklediği anlar kameraya yansıdı.

  • İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında bilinmeyen nedenle yangın çıktı ve iki araç tamamen yandı.
  • Yangında yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 42 kişi itfaiye tarafından tahliye edildi; dumandan etkilenen 27 kişi hastaneye kaldırıldı.
  • Yangın sırasında bir baba ve oğlu kurtulmak için camın önüne çıkarak metrelerce yükseklikte kurtarılmayı bekledi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

42 KİŞİ MAHSUR KALDI

Otoparktaki bir araçtan yükselen dumanlar binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 42 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen 42 kişiden 27'si ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

CAMA ÇIKIP KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Öte yandan, baba ve oğlun yangından kurtulmak için camın önüne çıktığı ve metrelerce yükseklikte kurtarılmayı beklediği anlar kameraya yansıdı. Yüreklerin ağza geldiği anlar vatandaşların kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangında otoparktaki iki araçta tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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