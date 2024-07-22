Esenyurt hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Esenyurt nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

Esenyurt hangi yakada? Esenyurt hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Esenyurt, hızla gelişen bir yerleşim bölgesidir. Modern konut projeleri ve alışveriş merkezleri ile tanınır.Yaz aylarında popüler bir destinasyondur. Esenyurt'a gidecek olan vatandaşlar Esenyurt İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Esenyurt nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Esenyurt harita gösterimi ve uydu görüntüleri haberimizde...

ESENYURT HANGİ YAKADA?

Esenyurt, İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. Hızla gelişen bir yerleşim bölgesi olan Esenyurt, modern konut projeleri ve alışveriş merkezleri ile dikkat çeker. İlçede yer alan Esenyurt Üniversitesi ve diğer eğitim kurumları, bölgenin eğitim açısından önemli merkezlerinden biridir. Ayrıca, metrobüs hattının ilçeden geçmesi, ulaşımda büyük kolaylık sağlar.

Esenyurt, sosyal ve kültürel yaşam açısından da oldukça hareketlidir. İlçede yer alan parklar, spor kompleksleri ve sosyal tesisler, bölge halkı için çeşitli aktiviteler sunar. Ayrıca, düzenlenen çeşitli etkinlikler ve festivaller, Esenyurt'un dinamik yapısını pekiştirir.

ESENYURT HARİTADA NEREDE?

İstanbul Esenyurt'un haritadaki konumu şu şekildedir:

ESENYURT NEREDE?

İstanbul'un batısında yer alan Esenyurt, Cumhuriyet'in ilk yıllarında küçük bir köy iken, 1980'li yıllardan itibaren hızla kentleşmeye başlamıştır. İlçe, 2008 yılında Büyükçekmece'den ayrılarak bağımsız bir ilçe olmuştur. Günümüzde ise modern konut projeleri ve sosyal olanakları ile dikkat çekmektedir.