ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI | Erzurum'da hangi aday önde? Mehmet Sekmen mi Fatma Canan Uçar mı?

31 Mart 2024 Erzurum Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Erzurum'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Mehmet Sekmen ve İYİ Parti'den Fatma Canan Uçar yarıştı. Peki,Erzurum'da hangi aday önde? Mehmet Sekmen mi Fatma Canan Uçar mı?

ERZURUM YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Erzurum Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı Mehmet Sekmen, İYİ Parti'den Fatma Canan Uçar ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

ERZURUM 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Erzurum Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Mehmet Sekmen ve İYİ Parti'nin adayı Fatma Canan Uçar kıyasıya bir mücadele veriyor. Erzurum'da açılan sandık oranı % 60,27 olarak açıklandı.

Erzurum Belediye Başkan adayları oy dağılımı:

AK Parti'nin adayı Mehmet Sekmen % 49,75

İYİ Parti'nin adayı Fatma Canan Uçar % 22,33

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