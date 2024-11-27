Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe Erzurum'da okul yok mu (Erzurum Valiliği Açıklaması)?

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışının ardından birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Erzurum, Sivas ve Kayseri'de okulların tatil olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı.Peki, Erzurum okullar tatil mi? (Erzurum Valiliği Açıklaması)?

ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

27 Kasım Çarşamba günü kar yağışı nedeniyle şu illerde okullar tatil edilmişti:

• Sivas: İl genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

• Bayburt: Buzlanma riski nedeniyle okullar kapalıydı.

• Kayseri: Kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

• Bingöl: İl genelinde eğitim durduruldu.

• Hakkari: Yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumları tatil edildi.

• Artvin: Şavşat ilçesinde okullar iki gün süreyle tatil edildi.

• Erzurum, Samsun, Giresun, Çorum, Erzincan, Batman ve Bitlis gibi illerde de kar tatili kararları alındı.

28 Kasım Perşembe Erzurum'da okulların tatil olup olmadığı yönünde henüz bir açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

METEOROLOJİ UYARDI

Yağışların Van, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt, Şırnak, Ağrı ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Siirt ve Şırnak'ın batısında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar şeklinde olması bekleniyor.

Müdürlük, kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanacak aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.