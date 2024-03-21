31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

ERZURUMBELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MEHMET SEKMEN

İYİ PARTİ: FATMA CANAN UÇAR

ANAVATAN PARTİSİ: FARUK GÖZÜBÜYÜK

DEMOKRATİK SOL PARTİ: ABDULBAKİ YILDIZ

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: GÜLDEREN VARLİ

ZAFER PARTİSİ: FATİH AYGÜN

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: ALİ KAAN EVCÜMEN

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: MAHİR MERTCAN KIZILIRMAK

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: AZİZ KARACA

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: FERİT BOZDEMİR

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: ATLIHAN ATİLA

HÜR DAVA PARTİSİ: KERBELA ŞANLI

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: BİLAL AGGÜL

ADALET BİRLİK PARTİSİ: ELİF KIZILKAYA

DEMOKRAT PARTİ: ALİ OĞULCAN KAYA

MİLLET PARTİSİ: SEYYİTHAN ÖMER ŞİMŞEK

MİLLİ YOL PARTİSİ: AYDIN ELKOCA

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: YUSUF TÜRKMEN

SAADET PARTİSİ: FAİK ÇALIK

VATAN PARTİSİ: MEHMET

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.