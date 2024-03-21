ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
ERZURUMBELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MEHMET SEKMEN
- İYİ PARTİ: FATMA CANAN UÇAR
- ANAVATAN PARTİSİ: FARUK GÖZÜBÜYÜK
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: ABDULBAKİ YILDIZ
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: GÜLDEREN VARLİ
- ZAFER PARTİSİ: FATİH AYGÜN
- HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: ALİ KAAN EVCÜMEN
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: MAHİR MERTCAN KIZILIRMAK
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: AZİZ KARACA
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: FERİT BOZDEMİR
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: ATLIHAN ATİLA
- HÜR DAVA PARTİSİ: KERBELA ŞANLI
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: BİLAL AGGÜL
- ADALET BİRLİK PARTİSİ: ELİF KIZILKAYA
- DEMOKRAT PARTİ: ALİ OĞULCAN KAYA
- MİLLET PARTİSİ: SEYYİTHAN ÖMER ŞİMŞEK
- MİLLİ YOL PARTİSİ: AYDIN ELKOCA
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: YUSUF TÜRKMEN
- SAADET PARTİSİ: FAİK ÇALIK
- VATAN PARTİSİ: MEHMET
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.