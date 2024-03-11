Ertuğrul Duygu kimdir? Zafer Partisi Ankara-Güdül Belediye Başkan adayı Ertuğrul Duygu kaç yaşında, nereli?
Ertuğrul Duygu kimdir? Zafer Partisi Ankara-Güdül Belediye Başkan adayı Ertuğrul Duygu kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Ankara-Güdül Belediye Başkan adayı olan Ertuğrul Duygu hakkında merak edilenler araştırılıyor. Ertuğrul Duygu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak ediliyor.
Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Güdül Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ertuğrul Duygu kimdir? Zafer Partisi Ankara-Güdül Belediye Başkan adayı Ertuğrul Duygu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
ERTUĞRUL DUYGU KİMDİR?
Ertuğrul Duygu, Zafer Partisi'nin Güdül Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.