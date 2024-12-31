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Ersin Arıcı hangi şarkıyı söyledi? O Ses Türkiye Yılbaşı Ersin Arıcı kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Ersin Arıcı hangi şarkıyı söyledi? O Ses Türkiye Yılbaşı Ersin Arıcı kimdir, kaç yaşında, evli mi?
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TV 8 ekranlarda uzun süredir ekranlara gelen O ses Türkiye Yılbaşı özel programıyla yine seyircileri ekranlara kitleyecek. Ersin Arıcı O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı özel programı konukları arasında yer alıyor. Peki, 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Ersin Arıcı kimdir, kaç yaşında, evli mi? Ersin Arıcı hangi dizilerde, filmlerde oynadı? Ersin Arıcı hangi şarkıyı söyledi?

O Ses Türkiye yılbaşı 2025 programına katılan yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oldu. O İsimlerden biri olan Ersin Arıcı, hem hayatı hem de şarkısıyla izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Ersin Arıcı hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Ersin Arıcı kimdir, kaç yaşında, evli mi? Ersin Arıcı hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

ERSİN ARICI KİMDİR?

Doğum Yeri

Şanlıurfa / Türkiye

Doğum Tarihi

1.1.1991

Oyuncu Ersin Arıcı 1991 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Ticaret Üniversite'sini kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul'da yaşamaya başladıktan sonra amatör olarak oyunculukla ilgilenmeye başlamıştır. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim gördükten sonra Deniz Erdem Metod oyunculuk eğitimi ve Ahmet Sami Özbudak ile de Karakterin Monologu Atölyelerinde çalışmıştır.

ERSİN ARICIO SES TÜRKİYE'DE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Ersin Arıcı O Ses Türkiye'de hangi şarkıyı söylediği henüz açıklanmadı. Yarışma başladığında hangi şarkı olduğu öğrenilecek. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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