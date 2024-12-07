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Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi!

Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi!
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Gastronomi gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Erşan Yılmaz izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Erşan Yılmaz kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Erşan Yılmaz hakkında araştırmalar yapılıyor. Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi!

ERŞAN YILMAZ KİMDİR?

Trabzon'da seyyar satıcıyken şimdilerde ise sosyetenin vazgeçilmez balık restorantının sahibi Erşan Yılmaz mesleğe başlama hikayesini şöyle dile getirdi: "Balıkçılığa 15 yaşında liseye giderken başladım. Seyyar satıcı olan abimin yanına gider ona yardım eder ve okul harçlığı alırdım. İlk aldığım yevmiye olan 1 milyon lira yani şimdiki 1 TL benim bu mesleği sevmeme sebep oldu diyebilirim. Çünkü o yıllarda yokluk çeken bir öğrenci için 1 TL çok iyi bir paraydı. Kendi kendime yevmiye çalışıp 1 TL kazandıysam, bu işi kendim yapsam ne kadar kazanırım diye hesap yapmaya başladım doğal olarak. Lise bittiğinde 16 yıl boyunca Instagram videolarımda gördüğünüz el arabamla seyyar satıcılık ve pazarcılık yaparak çalıştım. İNSAN SEVDİĞİ İŞİ YAPINCA HER ZAMAN MUTLU, önemli olan severek aşkla yapmak gerisi bir şekilde oluyor " diyerek hikayesinin çok daha uzun olduğunu belirten Erşan Yılmaz seyyar arabasıyla başladığı yolculuğa dev kadrosuyla devam ediyor. Trabzon'un Boztepe mevkisinde bulunan restaurantta 25 kişilik kadroyla pişirdiği balıklarıyla ziyafet yaşatan Erşan Yılmaz için en önemli olan da sevdiği işi yapması ve gelen misafirlerin memnun ayrılması. Tek başına çalıştığı tezgahtan patron olarak ilerlemek kendisinin bile aklına gelmezdi belki de. Instagram'da1 Milyona yakın bir takipçisi bulunan Bordo Mavi Balık dünyanın bir çok noktasından yakın takip ediliyor. Bir balık restoranının menüsünde karşılaşacağınız her şey onun videolarında yer buluyor hem de tüm detaylarıyla birlikte. Yeri geliyor koca orkinos balığını sırtlıyor, yeri geliyor Boğaziçi Köprüsü'nün manzarasında ya da Trabzon'un yaylalarında, Parisin Eyfel Kulesi'nin önünde hamsi tava yapıyor. Evet evet yanlış duymadınız Paris'e kadar uzanan bir lezzet Bordo Mavi Balık.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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