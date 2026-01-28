Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Bir taksici, aracına binen erkek yolcu tarafından fiziksel tacize uğradı. Taksici öfkeden deliye dönerken, yolcuyu araçtan indirdi. O anlar, taksi içi kameraya yansıdı.
Bir takside, ön koltukta oturan erkek yolcu, sürücüye fiziksel tacizde bulundu. Yolcunun hareketleri karşısında neye uğradığını şaşıran taksi şoförü, kısa süreli şokun ardından öfkeden deliye döndü.
TACİZCİ YOLCUYU ARAÇTAN İNDİRDİ
Aracını güvenli bir noktada durduran sürücü, şahsı sert tepki göstererek araçtan indirdi. Olay anı araç içi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
