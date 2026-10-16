Erkek kıtlığı yaşanan ülkede ilginç çözüm! Koca kiralıyorlar

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Letonya'da kadın ve erkek nüfusu arasındaki belirgin fark, ülkede sunulan sıra dışı bir hizmeti yeniden gündeme taşıdı. “Saatlik koca” olarak adlandırılan uygulama sayesinde evlerinde çeşitli işlerin yapılmasını isteyen kişiler, belirli bir süre için erkek çalışanlardan hizmet alabiliyor.

SAATLİK KOCA HİZMETİ VERİLİYOR

Letonya'da faaliyet gösteren bazı hizmet sağlayıcıları, “Husband for an Hour” adı altında ev bakım ve onarım hizmetleri sunuyor. Müşteriler, internet üzerinden ihtiyaç duydukları hizmeti belirleyerek evlerine görevli çağırabiliyor.

Uygulama kapsamında musluk tamirinden mobilya montajına, elektrik işlerinden boya ve küçük çaplı onarımlara kadar farklı alanlarda destek sağlanıyor.

İNTERNETTEN RANDEVU ALINIYOR

Hizmetten yararlanmak isteyenler, ilgili platformlar aracılığıyla yapılmasını istedikleri işi bildiriyor. Ardından uygun çalışanla iletişime geçilerek hizmetin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

“Saatlik koca” ifadesi ilk bakışta romantik bir ilişkiyi çağrıştırsa da uygulama, evdeki teknik işlerin profesyonel çalışanlara yaptırılmasını kapsıyor.