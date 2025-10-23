Haberler

Erkan Avcı kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Asil'i Erkan Avcı kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Güncelleme:
Erkan Avcı, son dönemin dikkat çeken oyuncularından biri olarak ekranlarda boy gösteriyor. Özellikle "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Asil karakteriyle adından söz ettiren Avcı, oyunculuk kariyerinde güçlü ve etkileyici performanslarıyla tanınıyor. Peki, Erkan Avcı kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Asil'i Erkan Avcı kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Erkan Avcı, televizyon ve sinema dünyasının sevilen yüzlerinden biri olarak ekranlarda boy gösteriyor. Özellikle "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Asil rolüyle izleyicilerin dikkatini çeken Avcı, her projede iz bırakan performansıyla ön plana çıkıyor. Kariyerinde farklı karakterlere hayat vererek geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu, oyunculuk tutkusunu her fırsatta yansıtmayı başarıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 yılında Diyarbakır'da doğmuş başarılı bir oyuncudur. Tiyatroya tesadüfen adım atan Avcı, arkadaşını tiyatro sınavına götürürken kendisi de sınava girmiş ve kazanarak oyunculuk yolculuğuna başlamıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk bölümünden mezun olan Avcı, farklı dizi ve film projelerinde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

Kariyerinde özellikle sert ve karizmatik rollerde kendini göstermiş, her karakterde farklı bir performans sergilemesiyle dikkat çekmiştir.

ERKAN AVCI KAÇ YAŞINDA?

Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 doğumlu olup 43 yaşındadır. Sahne ve ekran deneyimiyle Türkiye'nin önemli aktörleri arasında yer alıyor.

ERKAN AVCI NERELİ?

Avcı, doğup büyüdüğü şehir olan Diyarbakır kökenlidir. Altı çocuklu bir ailenin çocuğu olan Erkan Avcı, ailesinin hala Diyarbakır'da yaşadığını belirtmektedir.

ERKAN AVCI'NIN KARİYERİ

Erkan Avcı, oyunculuk kariyerine 2006 yılında "Köprü" adlı dizi ile adım attı. Sonrasında ise birçok önemli projede rol aldı. 2011 yılında "Zenne" filmindeki Ahmet karakteriyle 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Televizyonda ise "Karadayı" dizisinde Barut Necdet, "Çukur" dizisinde Çeto, "Kuruluş Osman"da Aya Nikola ve "Kızıl Goncalar"da Sadi Hüdayi gibi unutulmaz rollerle seyircinin beğenisini topladı. Son olarak "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Asil karakteriyle yeni sezonda önemli bir figür olarak dikkat çekiyor. Kariyerinde güçlü, sert ve karizmatik karakterlere hayat vererek oyunculuk alanında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
