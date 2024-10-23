Birçok kullanıcı, fotoğrafları ve videoları yüklerken veya yorum yaparken sorunlar yaşadığını belirtiyor. Peki, erişim engeli ne zaman kalkacak?

ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKACAK?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bugün Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda üç kişi şehit olurken, 14 kişi de yaralandı. İki teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Ankara'da TUSAŞ tesisine yapılan saldırının ardından tüm sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor.

Saldırıdan birkaç saat sonra mahkeme kararıyla yayın yasağı alırken, tüm sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor.

Resmi makamlardan ise soruna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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