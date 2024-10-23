Üye Girişi
Haberler

Erişim engeli ne zaman kalkacak?

Erişim engeli ne zaman kalkacak?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Instagram kullanıcıları bugün akşamsa saatlerinde uygulamanın yavaşladığını rapor ediyor. Birçok kullanıcı, fotoğrafları ve videoları yüklerken veya yorum yaparken sorunlar yaşadığını belirtiyor. Peki, erişim engeli ne zaman kalkacak?

Birçok kullanıcı, fotoğrafları ve videoları yüklerken veya yorum yaparken sorunlar yaşadığını belirtiyor. Peki, erişim engeli ne zaman kalkacak?

ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKACAK?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bugün Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda üç kişi şehit olurken, 14 kişi de yaralandı. İki teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Ankara'da TUSAŞ tesisine yapılan saldırının ardından tüm sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor.

Saldırıdan birkaç saat sonra mahkeme kararıyla yayın yasağı alırken, tüm sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor.

Resmi makamlardan ise soruna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Sosyal Medya Soğuk Haber Teknoloji Güvenlik

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Maalesef şehit sayımız 5 oldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Maalesef şehit sayımız 5 oldu

 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar

İşte hain saldırının arkasındaki terör örgütü

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, bu hafta yeni bölüm yok mu? Çarşamba günü dizileri hangileri? Okullar tatil mi 24 Ekim Perşembe? SON DAKİKA! İnternet yavaşladı mı, internet neden yavaş? Ankara'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 24 Ekim okullar tatil mi? Show TV yayın akışı 23 Ekim! Sandık Kokusu günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman? Diziler iptal mi, neden yok? 23 Ekim diziler yeni bölüm yok mu? Çarşamba hangi diziler var? 23 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler İnternet neden yok, internet yok mu 23 Ekim Çarşamba? İnternete ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.