ERİLLİK NE DEMEK? Eril ifadesi ne anlama gelir? TDK'ya göre 'eril' anlamı?

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ERİLLİK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, eril, "belirli dillerde erkek cinsiyetle ilişkilendirilen (kelime), müzekker" anlamına gelir. Kısacası, eril dil, "erkeksi ifade" olarak da tanımlanabilir.

Türk Dil Kurumu eril kelimesini farklı anlamlar üzerinden ele almış durumda.

- Cins,

- Bazı dillerde erkek cinsten sayılan,

- Müzekker