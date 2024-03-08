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Erhan Güzel kimdir? CHP İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Erhan Güzel kaç yaşında, nereli?

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CHP İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Erhan Güzel kaç yaşında, nereli? CHP'nin İstanbul Çatalca Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Erhan Güzel'in kim olduğu merak konusu oldu. Güzel, kaç yaşında ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Çatalca Belediye Başkan adayı ise Erhan Güzel oldu. Erhan Güzel kimdir? Erhan Güzel nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ERHAN GÜZEL KİMDİR?

21 Kasım 1979 tarihinde aslen Selanik göçmeni (2. Kuşak) mübadil bir ailenin 2. çocuğu olarak Çatalca'da dünyaya gelen Güzel, ilkokulu 5 yıl boyunca Ferhatpaşa İlkokulu'nda okumuş, ortaokul ve lise eğitimini ise Çatalca Çok Programlı Lisesi'nde (Almanca hazırlık) tamamlamıştır. Trakya Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olarak inşaat mühendisi unvanı almıştır.

2005-2009 yılları arasında birçok konut projesine imza atan Güzel, 2009 yerel seçimlerinin ardından 3 yıl boyunca Çatalca Belediyesi'nde Fen İşleri Müdür Vekilliği yapmış, daha sonra 2 yıl boyunca Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Aralık 2013'te memuriyetten istifa ederek Meclis Üyesi olmuş ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nden sorumlu (Teknik) Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Mecliste İmar Komisyon Başkanlığı, Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyon Başkanlığı, Meclis 2. Başkan vekilliği gibi önemli görevlerde de bulunmuştur.

2019 yerel seçimlerinin ardından Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelmesiyle birlikte kurum içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Masalar Koordinatörlüğü'nde Meclis Üyeleri İşlerinden Sorumlu Grup Koordinatörü olarak görev almıştır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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