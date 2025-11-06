Erbakan'dan seçim resti: Başka bir adayı desteklememiz mümkün değil

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Erbakan, konuşmasında, 650 binin üzerindeki üye sayısı ile Türkiye'nin üye sayısı bakımından üçüncü siyasi parti olduklarını söyleyerek, "Millî Görüşün bereketi, fedakar dava erlerinin gayreti ve fedakarlığı, milletimizin teveccühü; milletimizin 50 senelik Milli Görüş hizmetlerine duyduğu özlem dolayısıyla Yeniden Refah Partimize teveccüh gösterdi. Bu sonuç ortaya çıktı. Yeni dönemde daha çok çalışacağız. Öncelikli hedefimiz 1 milyon üye hedefine ulaşmak. Bu sayıya ulaşmak 6 milyon civarında oy almak demektir. Bu da yüzde 10 ila 12 arasında bir oy oranı demektir. Hedefimize ulaştıktan sonra iktidar hedefine doğru da emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Teşkilatlarımız gayretle çalışmalarına devam ediyorlar. Bu gayretle ve hızla özellikle 16 Kasım'da yapacağımız İktidara Yürüyüş Kongremiz sonrasında daha da tempomuzu artırarak, hedeflerimize ulaşacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"TAHLİYENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ UYGUN OLACAKTIR"

Erbakan, AİHM'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili kararına ilişkin, "Sayın Demirtaş'ın tahliye edilmesi ile ilgili, hukuka uymamız gerektiğini biz de ifade ediyoruz. Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Suat Kılıç, dün partimiz adına da açıklamalarda bulundu. Bir devlet olarak bir sözleşme imzalanmışsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyulacağı beyan edilmişse, hukuken böyle bir gereklilik varsa bu kararlara uyulması ve bu tahliyenin gerçekleştirilmesi uygun olacaktır. Bunu ifade etmek isterim. Tabii komisyonun İmralı'ya gitmesinin uygun olmadığını biz daha önce ifade ettik. 'İmralı Meclis'e gelemedi, öyleyse Meclis'i İmralı'ya götürelim' anlayışını doğru bir yaklaşım olmadığını, eğer çok gidilmek isteniyorsa bu konuda çok istekli olan Sayın Bahçeli'nin İmralı'ya gidip görüşme yapması gerektiğini daha önce ifade etmiştik. Yani Meclis'teki komisyonun Meclis'i temsilen oraya gitmesi uygun bir yaklaşım değildir diye ifade etmiştik. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

"HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ VERMEYE HAZIRIZ"

Erbakan, Türk-Kürt kardeşliğinin Milli Görüş'ün en önemli alametifarikalarından biri olduğunu söyleyerek, "Bu noktada en önemli açılımları rahmetli Erbakan Hocamız yapmıştır. 1992'de Bingöl konuşması, bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir. Burada Kürt halkının hakkını savunurken ceza almıştır, siyasi yasaklı duruma düşmüştür; hatta hapse girme durumuyla karşı karşıya kalmıştır. DEM Parti'nin bir hatası 'Kürt kardeşlerimiz eşittir PKK ve Kürtlerin temsilcisi eşittir Abdullah Öcalan' anlayışıyla hareket etmesini doğru bulmuyoruz. Burada Kürt kardeşlerimizle bir kardeşliğin, barışın, kucaklaşmanın olması ve eşit yurttaşlık anlayışı çerçevesinde onların hak ettiği hakların kendilerine verilmesi tabii ki gereklidir. Bununla ilgili Milli Görüş olarak her türlü mücadeleyi vermeye hazırız. Ve bununla ilgili de mücadele geçmişte verdik, bedeller ödedik. Ama bize göre Abdullah Öcalan'ın serbest kalması veya cinayet işlemiş terör eyleminde bulunmuş insanların, yönetici kadronun serbest bırakılması anlamına gelmez" diye konuştu.

"İTTİFAKLARIN YAPILABİLMESİ MÜMKÜN"

Erbakan, milletvekili seçimlerinde ittifakların yapılabilmesinin mümkün olacağını söyleyerek, "Biz cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir karar açıklamıştık. Ve bu yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde 2028'de Yeniden Refah Partimizin bir aday çıkaracağını ve kendi adayıyla seçime gideceğini bu adayın da genel başkan olarak biz olacağımızı teşkilatımızın, tabanımızın, milletin bir isteği olarak ifade etmiştik. Ve bunu bir karar olarak da ortaya koyduk. Dolayısıyla bizim artık herhangi bir başka ismi cumhurbaşkanı adayı olarak desteklememiz söz konusu değil. Çünkü bir defa 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı lehine biliyorsunuz adaylıktan çekilmiştik. Bir kez daha herhangi bir isim lehine adaylıktan çekilmek ve 'biz olmuyoruz, bir başkası olsun' demek mantıken de siyaseten de doğru bir davranış olmayacağını düşünüyorum. Ama tabii milletvekili seçimine yönelik olarak ittifakları yapılabilmesi mümkündür. Bu da seçmen, taban ve söylem olarak birbirine daha yakın olan partiler arasında olması mantıklıdır. Çünkü böyle olursa eğer bir sinerji doğması mümkün olur. Dolayısıyla biz de böyle bir sinerjinin oluşması bakımında bir ittifakın yapılabileceğini ifade ediyoruz. Ama şu anda tabii herhangi bir adım atılmış değil. Ete kemiğe bürünmüş değil. Sadece partiler arasında temaslar oldu. Daha sık görüşme kararı alındı. Asıl bu işin ete kemiğe bürünmesi ve somutlaşması seçime yakın dönemde ancak olabilir. Şu an için son derece erken" dedi