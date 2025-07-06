Enes Doğan, güreş kariyerine alt boylarda önemli başarılar elde ederek başlamış, 2023 yılında 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı boyunu şampiyon olarak tamamlamış ve bu başarısıyla başpehlivanlık unvanına yükselmiştir. Peki, Enes Doğan kimdir? Enes Doğan kaç yaşında, nereli?

ENES DOĞAN KİMDİR?

2000 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Deste boylardan, başpehlivanlığa kadar tüm boylarda dereceleri olan Enes Doğan, 664.Elmalı Ayak ikincisi, 665.Elmalı Deste Küçük birincisi, 666.Elmalı Deste Büyük ikincisi, 2016 ve 2017 Kurtdere Güreşleri birincisi, 2018 Kurtdere Güreşleri ikincisi, 657.Kırkpınar Deste Orta birincisi oldu. İki yılın sonunda Ayak boyundan Küçük Orta Küçük boyuna yükseldi. 2019'da Kumluca'da Küçük Orta Küçük boyda, Elmalı'da Küçük Orta Büyük boyda 1. olarak Büyük Orta boya yükseldi. 2021 yılında Kumluca'da Büyük Orta boyda birinci olarak başaltına yükseldi. 2023 yılında 662. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başaltı boyunda birinci olarak başpehlivanlığa yükseldi. Enes 2023 yılından itibaren Muratpaşa Belediyespor güreş takımında mücadele etmektedir.

Başa çıktığı ilk yıl olan 2023'te 31 güreşe katılan Enes Doğan 1 ikincilik, 3 üçüncülük kazandı.

2024 yılında 2024 Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde en fazla puanı toplayarak Şampiyon oldu. Aynı yıl 672. Elmalı Yağlı Güreşlerinde, 64. Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde, 62. Nilüfer Çalı Yağlı Güreşleri'nde, 26. Feslikan Yağlı Güreşleri'nde ve 18. Alanya Gökbel Yağlı Güreşleri'nde birinci olarak başpehlivanlık kazandı.

2025 yılında 22. İvrindi Akçalören Yağlı Güreşleri'nde birinci olarak başpehlivanlık kazandı.