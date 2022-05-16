Enes Çakmak öldü mü? Enesalf neden öldü? TikTok fenomeni Enes Çakmak kimdir, kaç yaşında? - Haberler

Enes Çakmak neden öldü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TikTok fenomeni Enes Çakmak'ın trafik kazası geçirdiği yönündeki haberler kısa sürede sosyal medyada viral odu. Talihsiz kazada 21 yaşındaki genç fenomenin hayatını kaybettiği yönünde haberler dolaşmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları Enes Çakmak'ın durumuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. TikTok fenomeni Enes Çakmak kimdir, kaç yaşında?

ENES ÇAKMAK NEDEN ÖLDÜ?

2021 Aralık ayında trafik kazası geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan TikTok fenomeni Enes Çakmak'ın 10 Ocak tarihinde hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak vefat haberiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Vefat haberini Enes Çakmak'ın en yakın arkadaşı Can Yıldırım duyurdu.

ENES ÇAKMAK KİMDİR?

TikTok fenomeni olan isim "Enes Alf "kullanıcı adıyla dikkat çeken paylaşımlar yaparak sosyal medyada adını duyurmuştu. YouTube hesabının adı ise Team Alf olarak bilinmektedir. Aslen Erzurumlu olan Enes Çakmak 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

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