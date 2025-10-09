Enes Batur YouTube kanalını neden kapattı?

Son yılların en popüler Türk YouTuber'larından biri olan Enes Batur, dijital dünyada uzun süredir sessizliğini koruyor. Peki, Enes Batur YouTube hesabını neden kapattı? Detaylar haberimizde...

ENES BATUR YOUTUBE KANALINI KAPATTIĞI İDDİALARI

YouTube dünyasında milyonlarca takipçiye sahip olan Enes Batur, uzun süredir video paylaşmıyor ve sosyal medya hesaplarında yalnızca anime görselleri paylaşmakla yetiniyor. Bu sessizlik, hayranları tarafından merakla takip ediliyor.

YouTube hesabında yaptığı son düzenlemeler, Enes Batur'un tamamen geri çekildiğini gösteriyor. Eski sevgilisi Başak Karahan'la ilgili olmayan tüm videoları kaldırarak yalnızca geçmişte beraber olduğu içerikleri bırakması, takipçileri arasında büyük bir tartışma yarattı.

ENES BATUR YOUTUBE KANALINI NEDEN KAPATTI?

Enes Batur'un uzun süre video paylaşmamasının ardında kişisel yaşantısına dair gelişmeler olduğu belirtiliyor. Özellikle eski sevgilisi Başak Karahan'ın hayatındaki değişiklikler, YouTuber'ı derinden etkilemiş görünüyor.

Başak Karahan'ın evlilik teklifi aldığı paylaşımı görmesi, Enes Batur'un sosyal medya davranışlarında kontrolsüz hareketlere yol açtı. Karahan'ın düğün hazırlık sürecinden düğün gününe kadar takip edilmesi ve paylaşımlarda tuhaflıklar gözlemlenmesi, çevresinden ciddi tepki almasına neden oldu. Bu süreç, onun video üretme motivasyonunu da olumsuz etkiledi.