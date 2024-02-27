Endogami ne demek? TDK'ye göre Endogami ne anlama gelir?

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ENDOGAMİ NE DEMEK?

Endogami, belirli bir sosyal grup, dini mezhep, kast veya etnik grup içinde çiftleşmenin kültürel uygulaması olup, grup veya inanç yapısı dışından herhangi birinin evlilik veya diğer yakın kişisel ilişkiler için uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilmesidir. Bunun tersi olan dış evlilik, grup dışındaki evliliğin sosyal normunu tanımlar.

Endogami birçok kültürde ve etnik grupta yaygındır. Bazı dini ve etnik dini gruplar geleneksel olarak daha iç-eşlidir, ancak bazen grup dışında çiftleşme, evlilikte din değiştirmeyi gerektiren ek bir boyutla birlikte ortaya çıkar. Bu, eşin dinini kabul eden kişi, iç evlilik grubu içinde kabul edildiğinden, dış evlilikle bir evliliğe izin verir. Akrabalıktan farklı olarak endogami, nispeten kapalı topluluk içinde kurucu etkisi olarak adlandırılan genetik bozuklukların bulaşmasına neden olabilir.

TDK'YE GÖRE ENDOGAMİ NE ANLAMA GELİR?

TDK'ye göre endogami "iç evlilik" anlamına geliyor.