En yaşlı 50 insanın kaçı erkektir (Yaşları 112-116 arasında değişenler)?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir?

BUGÜN HAYATTA OLAN VE YAŞLARI 112-116 ARASINDA DEĞİŞEN "EN YAŞLI 50 İNSAN"DAN KAÇI ERKEKTİR?

A: 0

B: 7

C: 17

D: 27