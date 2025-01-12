Üye Girişi
Haberler
DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan açıklama: Sürece katkı sunmaya hazırız

DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan ilk açıklama
Amasya'da sondaj çalışması sırasında göçük! Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Amasya'da facia! Göçük altında kalan iki işçiden acı haber
Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'istisnai' adaylık sinyali

Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan 'istisnai' adaylık sinyali
Sancaktepe'de korkunç İETT kazası: Ölü ve yaralılar var

Korkunç İETT kazası! Ölü ve yaralılar var

En yaşlı 50 insanın kaçı erkektir (Yaşları 112-116 arasında değişenler)?

En yaşlı 50 insanın kaçı erkektir (Yaşları 112-116 arasında değişenler)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir?

BUGÜN HAYATTA OLAN VE YAŞLARI 112-116 ARASINDA DEĞİŞEN "EN YAŞLI 50 İNSAN"DAN KAÇI ERKEKTİR?

A: 0

B: 7

C: 17

D: 27

En yaşlı 50 insan'dan kaçı erkektir (Yaşları 112-116 arasında değişenler)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Resti çekti: Ben o takıma gitmem
img

Karadeniz'de korkutan deprem
img

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat. Özkan:

0 tabiki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki yangının şiddeti görüntülere böyle yansıdı

ABD'deki yangın dehşeti son görüntülere böyle yansıdı
Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi

Puan farkı 11! Cimbom, RAMS Başakşehir'i de devirdi
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
Tekirdağ'da eşini ve kızını katleden adam akrabalarına telefon edip eve mektup bırakmış

Eşini ve kızını katletmeden önce akrabalarını arayıp bunu söylemiş

Son Dakika Haberleri

Avrupa'da tuvaletten sonra elini en az yıkayan ülke hangisidir? 2015'te, 63 ülkede yapılan bir araştırmada, "Tuvaletten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkar misiniz?" sorusuna yüzde 50'yle en az "Evet" cevabı veren Ne tür şeyler için "enfes" denir? Deha yayından kaldırıldı mı? En yaşlı 50 insanın kaçı erkektir (Yaşları 112-116 arasında değişenler)? Güneş, Yıldız, Şimşek, Yıldırım hangi soyadı daha fazladır? Yunanca adı "Kronos" olan gezegen hangisidir? Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır? Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir? Yeni olmayan, kullanılmış olan şey nasıldır? Eyyâm-ı biyd orucu kaç gün tutulur, tek gün tutulur mu? Eyyâm-ı biyd ne zaman tutulur?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.