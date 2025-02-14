Emre Fel Eda ne zaman çıktı? Emre Fel Eda sözleri...
Emre Fel'in "Eda" adlı şarkısı, kısa sürede dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle duygusal sözleri ve etkileyici melodisiyle dikkat çeken şarkı, müzik platformlarında hızla popüler olurken sözleri de en çok aratılanlar da yer aldı. Peki, Emre Fel Eda ne zaman çıktı? Emre Fel Eda sözleri ne? İşte, detaylar…
Emre Fel'in Eda adlı şarkısı, müzik dünyasına hızlı bir giriş yaparak dinleyicilerin beğenisini kazanan şarkılardan biri oldu. Yayınlanmasının ardından kısa sürede trend listelerine giren şarkı sözleriyle de Google'da en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki,Peki, Emre Fel Eda ne zaman çıktı? Emre Fel Eda sözleri nasıl? İşte, merak edilenler…
EMRE FEL EDA ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKTI?
Emre Fel'in "Eda" adlı şarkısı, 2025 yılında müzikseverlerle buluştu. Duygusal sözleri ve etkileyici melodisiyle kısa sürede dikkat çeken bu şarkı, yayınlanmasının ardından dijital müzik platformlarında hızla popüler oldu.
EMRE FEL EDA ŞARKI SÖZLERİ
Bahar gözlerin' deminde
Soluyor güllerim elimde
Ne yazık ellerim elinde
Gidiyorsun sanırım
Yanarım ah deli divane
Bir eda bu halime bi' çare
Bu veda tütecek derinde
Biliyorsun gelirim
[Nakarat]
Bir yandan bir yana savrulur gönül virane
Kim candan sevecek delice
Yanıyor içim vurgun biçare
Nerde böyle ah seven, nerede
[Bölüm 2]
Sana söyledim bi' dinle
Gideme gitme dur y?rinde
Ne zaman ah ne gün dil?rsen
Yüreğim aralı
Bu bakış bu ne hoş gülümseme
Geliyor gel de yar gülümseme
Oluyor sanki binbir sene
Gideli a canım
[Nakarat]
Bir yandan bir yana savrulur gönül virane
Kim candan sevecek delice
Yanıyor içim vurgun biçare
Nerde böyle ah seven, nerede
Bir yandan bir yana savrulur gönül virane
Kim candan sevecek delice
Yanıyor içim vurgun biçare
Nerde böyle ah seven, nerede