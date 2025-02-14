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Emre Fel Eda ne zaman çıktı? Emre Fel Eda sözleri...

Emre Fel Eda ne zaman çıktı? Emre Fel Eda sözleri...
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Emre Fel'in "Eda" adlı şarkısı, kısa sürede dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle duygusal sözleri ve etkileyici melodisiyle dikkat çeken şarkı, müzik platformlarında hızla popüler olurken sözleri de en çok aratılanlar da yer aldı. Peki, Emre Fel Eda ne zaman çıktı? Emre Fel Eda sözleri ne? İşte, detaylar…

Emre Fel'in Eda adlı şarkısı, müzik dünyasına hızlı bir giriş yaparak dinleyicilerin beğenisini kazanan şarkılardan biri oldu. Yayınlanmasının ardından kısa sürede trend listelerine giren şarkı sözleriyle de Google'da en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki,Peki, Emre Fel Eda ne zaman çıktı? Emre Fel Eda sözleri nasıl? İşte, merak edilenler…

EMRE FEL EDA ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKTI?

Emre Fel'in "Eda" adlı şarkısı, 2025 yılında müzikseverlerle buluştu. Duygusal sözleri ve etkileyici melodisiyle kısa sürede dikkat çeken bu şarkı, yayınlanmasının ardından dijital müzik platformlarında hızla popüler oldu.

Emre Fel Eda ne zaman çıktı? Emre Fel Eda sözleri...Emre Fel Eda şarkısı

EMRE FEL EDA ŞARKI SÖZLERİ

Bahar gözlerin' deminde

Soluyor güllerim elimde

Ne yazık ellerim elinde

Gidiyorsun sanırım

Yanarım ah deli divane

Bir eda bu halime bi' çare

Bu veda tütecek derinde

Biliyorsun gelirim

[Nakarat]

Bir yandan bir yana savrulur gönül virane

Kim candan sevecek delice

Yanıyor içim vurgun biçare

Nerde böyle ah seven, nerede

[Bölüm 2]

Sana söyledim bi' dinle

Gideme gitme dur y?rinde

Ne zaman ah ne gün dil?rsen

Yüreğim aralı

Bu bakış bu ne hoş gülümseme

Geliyor gel de yar gülümseme

Oluyor sanki binbir sene

Gideli a canım

[Nakarat]

Bir yandan bir yana savrulur gönül virane

Kim candan sevecek delice

Yanıyor içim vurgun biçare

Nerde böyle ah seven, nerede

Bir yandan bir yana savrulur gönül virane

Kim candan sevecek delice

Yanıyor içim vurgun biçare

Nerde böyle ah seven, nerede

Emre Fel Eda ne zaman çıktı? Emre Fel Eda sözleri...Emre Fel Eda

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