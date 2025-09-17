Emre Bozkurt kimdir? Emre Bozkurt neden öldürüldü, kim öldürdü?

Emre Bozkurt'un adı, son günlerde yaşanan trajik olayla birlikte kamuoyunun dikkatini çekti. "Emre Bozkurt kimdir, gerçekten öldü mü?" soruları, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hem mesleği hem de özel hayatıyla gündeme gelen Bozkurt'un yaşamına dair detaylar, yaşanan gelişmelerle birlikte daha da merak konusu haline geldi. Emre Bozkurt ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

EMRE BOZKURT KİMDİR?

1989 yılında Ankara'da doğan Emre Bozkurt, hem Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapmış hem de dijital platformlarda içerik üreticiliği ile tanınmıştır. 2015 yılında açtığı YouTube kanalıyla oyun dünyasına adım atan Bozkurt, GTA 5, CS:GO ve Assetto Corsa gibi popüler oyunlar üzerine videolar paylaşarak geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır.

Zamanla takipçi sayısını artıran Bozkurt'un YouTube kanalı, 944 binden fazla aboneye ve 292 milyonun üzerinde toplam izlenmeye ulaşmıştır. Aktif olarak Twitch üzerinden de yayın yapan Bozkurt'un bu platformda yaklaşık 80 bin takipçisi bulunuyordu. Aynı zamanda bir kız çocuğu babası olduğu bilinen Bozkurt, hem mesleki hem dijital alandaki varlığıyla dikkat çeken isimlerden biriydi.

EMRE BZOKURT ÖLDÜ MÜ?

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Edinilen bilgilere göre, Emre Bozkurt aracında bulunduğu sırada bacanağının silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Bozkurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından Bozkurt'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

YAYINCI EMRE BOZKURT NEDEN ÖLDÜ?

Emre Bozkurt ile bacanağı Uğur Balkoca arasında yıllardır süregelen kişisel bir husumetin olduğu öne sürüldü. Yaklaşık 10 yıldır devam ettiği iddia edilen anlaşmazlık, 16 Eylül sabahı Sincan'da yaşanan kanlı saldırıyla son buldu. Balkoca'nın, Bozkurt'a araç içinde pusu kurarak tabancayla ateş açtığı ve olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Saldırının ardından yaklaşık bir kilometre uzaklaşan Balkoca, kendi aracında intihar etti. Emre Bozkurt'un hayatını kaybetmesi, hem yakın çevresi hem de sosyal medya takipçileri arasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10 YILLIK HUSUMET OLDUĞU İDDİA EDİLDİ?

Ankara'da bacanağı Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt'u tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Uğur Balkoca'nın, cinayeti aralarında 10 yıldır süren husumet nedeniyle işlediği ileri sürüldü. Olayın ardından Emre Bozkurt'un yakınları, gözyaşı döktü. Orhan Karakoç, "Bildiğim kadarıyla olaya karışınlar, bacanakmış. Aralarında problem varmış. Vurulan jandarma personeliymiş. Saldırgan da olayın ardından buraya gelip, intihar etmiş" dedi. Melih Arslan ise "Sabah olay yerine geldiğimiz polisin bölgeyi kapattığını gördük. İçeriye girmemize izin verilmedi. Bacanaklar arasında 10 senelik bir husumet olduğunu duyduk" diye konuştu.