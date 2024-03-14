Emin Eser kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Nazilli Belediye Başkan adayı Emin Eser kaç yaşında, nereli?
Emin Eser kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın- Nazilli Belediye Başkan adayı Emin Eser kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Aydın -Nazilli Belediye Başkan adayı olan Emin Eser hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Emin Eser'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Emin Eser kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Nazilli Belediye Başkan adayı Emin Eser kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
EMİN ESER KİMDİR?
Emin Eser, Yeniden Refah Partisi Aydın- Nazilli Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Aydın - Nazilli Belediye Başkan adayı Emin Eser esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.