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Emerson Palmieri kimdir? Emerson Palmieri kaç yaşında, mevkisi ne, bonsevis değeri ne kadar?

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Emerson Palmieri'nin Galatasaray'a önerildiği iddia edildi. Peki, Emerson Palmieri kimdir? Emerson Palmieri kaç yaşında, mevkisi ne, bonsevis değeri ne kadar?

Transferin son günleri yaşanırken Emerson Palmieri ismi gündem oldu. Peki, Emerson Palmieri, Galatasaray'a önerildi.

EMERSON PALMİERİ KİMDİR?

Doğum: 3 Ağustos 1994 (30 yıl yaşında), Santos, São Paulo, Brezilya

Şu andaki takımları: West Ham United FC (#33 / Defans), İtalya Millî Futbol Takımı (Defans)

Kardeşleri : Giovanni Palmieri

Boy : 1,76 m

Emerson Palmieri dos Santos (d. 3 Ağustos 1994) ya da kısaca Emerson Palmieri veya Emerson, Brezilyalı-İtalyan futbolcudur. Premier League ekiplerinden West Ham United'da oynamaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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