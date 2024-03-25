Üye Girişi
Haberler

Emel Özdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Keşap Belediye Başkan adayı Emel Özdemir kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Zafer Partisi'nin Giresun- Keşap Belediye Başkan adayı Emel Özdemir oldu. Peki, Emel Özdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Keşap Belediye Başkan adayı Emel Özdemir kaç yaşında, nereli?

EMEL ÖZDEMİR KİMDİR?

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi Giresun- Keşap Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi Giresun Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Evcil köpek vahşice öldürüldü! Banu Parlak olayla ilgili ne söyledi? Köpeği ne yaptı? 26 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Mart Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Furkan Tok kimdir? Zafer Partisi Gümüşhane- Kelkit Belediye Başkan adayı Furkan Tok kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Göktuğ Gürler kimdir? Zafer Partisi Gümüşhane- Merkez Belediye Başkan adayı Göktuğ Gürler kaç yaşında, nereli? Mahmut Dizdaroğlu kimdir? Zafer Partisi Giresun- Yağlıdere Belediye Başkan adayı Mahmut Dizdaroğlu kaç yaşında, nereli? Adil Patanoğlu kimdir? Zafer Partisi Giresun- Tirebolu Belediye Başkan adayı Adil Patanoğlu kaç yaşında, nereli? Alper Abanuz kimdir? Zafer Partisi Giresun- Piraziz Belediye Başkan adayı Alper Abanuz kaç yaşında, nereli? Emel Özdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Keşap Belediye Başkan adayı Emel Özdemir kaç yaşında, nereli? Mustafa Soytürk kimdir? Zafer Partisi Giresun- Güce Belediye Başkan adayı Mustafa Soytürk kaç yaşında, nereli? Uğur Şahin kimdir? Zafer Partisi Giresun- Görele Belediye Başkan adayı Uğur Şahin kaç yaşında, nereli? Ahmet Ziya Güneş kimdir? CHP Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı Ahmet Ziya Güneş Kaç yaşında, nereli? Bedrettin Özdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Merkez Belediye Başkan adayı Bedrettin Özdemir kaç yaşında, nereli? Mustafa Pekdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Eynesil Belediye Başkan adayı Mustafa Pekdemir kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title