Emekliler, 1 Ocak 2025'ten itibaren SGK ile anlaşmalı sağlık kurumlarında diş protezi ve implant tedavisinden ücretsiz yararlanabilecekler. Başvurular e-Devlet üzerinden sorgulanacak. Emeklilere implant ücretsiz mi?

EMEKLİLERE İMPLANT ÜCRETSİZ Mİ?

1 Ocak 2025 itibariyle, emekliler SGK anlaşmalı sağlık kurumlarında her beş yılda bir diş protezi tedavisinden ücretsiz yararlanabilecekler.

Ayrıca, belirli koşullar altında implant tedavisi de SGK kapsamında ücretsiz olarak yapılacak.

KİMLER, NASIL FAYDALANACAK?

İmplant tedavisinden yararlanabilecek emekliler, aşağıdaki şartları yerine getirmeleri halinde bu hizmetten faydalanabilecekler:

Kemik Kaybı: Kist veya tümör gibi nedenlerle kemik kaybı yaşayan emekliler implant tedavisinden ücretsiz yararlanabilecek.

Tek Taraflı Dişsizlik: Üst veya alt çenede tüm dişlerin eksik olduğu durumlarda implant tedavisi SGK tarafından karşılanacak.

Doğuştan Diş Eksikliği: Doğumdan itibaren diş eksikliği olan bireyler de implant tedavisi için başvurabilecekler.

Yüz Yarıkları: Dudak ve damak yarığı gibi durumlarda her çeneye en fazla dört implant ücretsiz yapılacak.

Diğer Ciddi Durumlar: Diş ve kemik dokusunda ciddi hasar oluşan emekliler de implant tedavisinden ücretsiz yararlanabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ERİŞİM SAĞLANIYOR

Emekliler, diş protezi hakkını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilecek ve SGK'ya bağlı sağlık kuruluşlarında bu hizmetten faydalanabilecekler.