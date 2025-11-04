Ellerinde sopalarla okulu basıp öğrenciyi dövdüler

Iğdır'da Söğütlü Mahallesi'nde yer alan Iğdır Anadolu Lisesi'nde okul çıkışında dehşet dolu dakikalar yaşandı.

ELİ SOPALI ŞAHISLAR OKUL BASTI

Henüz belirlenemeyen nedenle eli sopalı bir grup sivil şahıs okul basarak öğrencilere saldırdı. Saldırıyı erken fark eden öğrenciler okul binasının içine kaçtı. Kaçan öğrencileri kovalayan eli sopalı grup, öğretmen ve idarecileri umursamadan okul binasına girerek herkesin gözü önünde bir öğrenciyi darp etti. Bir öğrenci sopa ile kafasına aldığı darbe ile yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. Daha sonra eli sopalı grup, okulun içinden hızlıca çıkarak, ara sokaklara kaçmaya başladı.

ÖĞRENCİLER PANİK İÇERİSİNDE KAÇIŞTI

Okuldaki saldırıya tanık olan diğer öğrenciler ise panik içinde sağa sola kaçışmaya başladı. Çocuklarını almaya gelen ve saldırı anına şahit olan bazı veliler, korku dolu anlar yaşarken, çocuklarının okulun içinde dahi güvende olmadıklarını ve okullarda güvenliğin olması gerektiğini belirterek endişelerini dile getirdiler.