Ellerinde sopalarla okulu basıp öğrenciyi dövdüler

Ellerinde sopalarla okulu basıp öğrenciyi dövdüler
Iğdır'da bir grup sivil şahıs, ellerinde sopalarla okul çıkışına gelip dehşet saçtı. Öğretmen ve idarecileri umursamadan lise binasına giren saldırganlar, herkesin gözü önünde bir öğrenciyi darp ettikten sonra kaçtı.

  • Iğdır Anadolu Lisesi'nde eli sopalı bir grup sivil şahıs okul binasına girerek bir öğrenciyi darp etti.
  • Saldırıda bir öğrenci sopa ile kafasına aldığı darbe sonucu yaralandı.
  • Saldırganlar okuldan kaçarak ara sokaklara yöneldi.

Iğdır'da Söğütlü Mahallesi'nde yer alan Iğdır Anadolu Lisesi'nde okul çıkışında dehşet dolu dakikalar yaşandı.

ELİ SOPALI ŞAHISLAR OKUL BASTI

Henüz belirlenemeyen nedenle eli sopalı bir grup sivil şahıs okul basarak öğrencilere saldırdı. Saldırıyı erken fark eden öğrenciler okul binasının içine kaçtı. Kaçan öğrencileri kovalayan eli sopalı grup, öğretmen ve idarecileri umursamadan okul binasına girerek herkesin gözü önünde bir öğrenciyi darp etti. Bir öğrenci sopa ile kafasına aldığı darbe ile yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. Daha sonra eli sopalı grup, okulun içinden hızlıca çıkarak, ara sokaklara kaçmaya başladı.

ÖĞRENCİLER PANİK İÇERİSİNDE KAÇIŞTI

Okuldaki saldırıya tanık olan diğer öğrenciler ise panik içinde sağa sola kaçışmaya başladı. Çocuklarını almaya gelen ve saldırı anına şahit olan bazı veliler, korku dolu anlar yaşarken, çocuklarının okulun içinde dahi güvende olmadıklarını ve okullarda güvenliğin olması gerektiğini belirterek endişelerini dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
Yorumlar (13)

Haber YorumlarıATİL LA:

Dayak yiyen boşuna dayak yemez ! %99 Haketmiştir.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme116
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Taş:

Umarım bir günde sen yersin

yanıt12
yanıt0
Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Senin gibilerin hak ettiği gibi mi

yanıt9
yanıt0
Haber YorumlarıHaci Taştan:

Olabilir ama burda önemli olan Ellerinde sopalarla bir eğitim kurumuna girmeleri. 2inci konuda heralde 1 tane vurup kaçmadılar güvenlik birimleri ne kadar zaman sonra gelldi. 3. Bu olay iki durumu öne cıkartıyor. Bunlarda ya ülkede güvenlik sisteminde zaafiyet var veya dayak yiyen cocugun çok büyük nir suçuu barsadahi insanların adalet sistemşne güvenmemesi. İkisinde sıkıntılı. Herkes kendi adaletini kendisi aramaya kalkarsa kaos çıkar

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

lan dalyrk mesele dayak meselesi degil, mesele okul basmak... Sigir... degistir mentaliteni...

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıHakan Taş:

Bide devlet olmak istiyorlar , eşkiya ve çeteler

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet izmir:

Amerika'da okul basıp dehşet saçanlara hayret ederdim. Aynı şeyler Türkiye'de de başladı

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
