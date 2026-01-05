Elif Kumal'ın hayatını kaybettiği araba gölden çıkartıldı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde Yukarıyapıcı Göleti'nde aracıyla birlikte cenazesi bulunan Elif Kumal olayında, göle saplanan araç ekipler tarafından çıkarıldı.
BALON YÖNTEMİYLE SU YÜZEYİNE ÇIKARILDI
Elif Kumal'ın kullandığı 16 ATB 289 plakalı Toyota marka otomobilin gölette olduğu dün gece tespit edildi. Aracın çıkarılması için balon yöntemi uygulandı. Şişirilen balonlar sayesinde araç önce su yüzeyine çıkarıldı, ardından kıyıya çekildi.
VİNÇLE KIYIYA ALINDI, İNCELEME BAŞLATILDI
Su yüzeyine çıkarılan araç, vinç yardımıyla kıyıya alındı. 9 gündür aranan otomobilin çıkarılmasının ardından olayla ilgili inceleme ve araştırmaların başlatıldığı bildirildi.