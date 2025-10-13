Elektrikli scooter kuralları nedir, kimler kullanabilir? 2025 elektrikli scooter için ehliyet, hız, güvenlik kuralları!

2025 yılı itibarıyla elektrikli scooter kullanımıyla ilgili yeni kurallar hayata geçti. Ulaştırma Bakanlığı'nın yayımladığı düzenlemelerle birlikte, scooter sürücülerinin uyması gereken yaş sınırı, hız limiti, ehliyet gereklilikleri ve güvenlik önlemleri detaylandırıldı. Bu yeniliklerle birlikte, elektrikli scooterlar trafikte daha kontrollü ve güvenli şekilde yer alacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 ELEKTRİKLİ SCOOTERI KİMLER KULLANABİLİR?

2025 yılı itibarıyla Türkiye'de elektrikli scooter kullanımı için yeni ve net kurallar yürürlüğe girmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuata göre, elektrikli scooter kullanımı 16 yaş ve üzerindeki kişilere izin verilmiştir. 16 yaşından küçüklerin elektrikli scooter kullanması yasaktır.

ELEKTRİKLİ SCOOTERLARIN HIZ VE GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Yasal olarak trafikte kullanılabilen elektrikli scooterların özellikleri şunlardır:

Maksimum hız: 25-30 km/s

Motor gücü: 351 watt'ın altında

Fren sistemi, ön ve arka farlar

Reflektör ve sesli uyarı cihazı bulunması zorunludur

Tek kişi kullanımı esas alınır; yolcu taşınamaz

TRAFİKTE ELEKTRİKLİ SCOOTER KULLANIMINA DAİR ÖNEMLİ KURALLAR

Elektrikli scooterlar kaldırımda kullanılamaz.

Bisiklet yolları tercih edilmelidir, yoksa yolun sol tarafından sürülmelidir.

Yan yana veya tehlikeli sürüşler yasaktır.

Scooter kullanıcıları zorunlu trafik sigortası yaptırmalıdır.

kullanıcıları zorunlu trafik sigortası yaptırmalıdır. Hız sınırı ve teknik özelliklere uymayanlar için idari para cezası uygulanır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

2025 elektrikli scooter kullanımı için getirilen kurallar, sürücü ve çevre güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. 16 yaş üzeri kullanıcılar bu kurallara uygun elektrikli scooterlarla trafikte yer alabilir. Ehliyet durumu, motor gücü ve hız limitleri yakından takip edilmeli, trafik kurallarına kesinlikle uyulmalıdır. Aksi takdirde cezai işlemler uygulanmaktadır.